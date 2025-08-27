РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Президентът на САЩ свиква среща за бъдещето на Газа, ООН настоява за справедливост след атаката по болница

Доналд Тръмп: С по-ниски цени на петрола, Путин ще е по-склонен към мир

Американският президент Доналд Тръмп ще ръководи днес в Белия дом „голяма среща“, посветена на бъдещето на Газа, съобщи неговият специален пратеник Стив Уиткоф, цитиран от АФП. Той уточни, че администрацията подготвя „подробен план“ за развитието на района. В същото време във Вашингтон се намира израелският външен министър Гидеон Саар.

Още през февруари Тръмп предложи САЩ да поемат контрола върху Газа и да я превърнат в „Ривиера“.

Междувременно ООН настоя разследванията на Израел за убийствата в Газа, включително за двойния удар по болницата „Насер“, при който загинаха 20 души, сред тях и петима журналисти, да доведат до реални резултати и поемане на отговорност. „Трябва да има справедливост“, заяви в Женева говорителят на службата на ООН за правата на човека Тамийн ал-Кийтан.

Израелската армия съобщи снощи, че мишена на атаката е била камера на „Хамас“.

