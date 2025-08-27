РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Концерти блокират центъра на София за няколко дни

София се готви за големите концерти в сряда и четвъртък на Соня Йончева, Виторио Григоло, Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Софийската филхармония на площад „Св. Александър Невски“. Заради двете гала-вечери се въвежда временна организация на движението.

Забранява се престоят, паркирането и движението на превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи организацията на концерта.

Въвеждат се следните ограничения:

От 8:00 ч. на 28 август до 00:00 ч. на 29 август се забранява паркирането и движението на пътни превозни средства на североизточната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „Оборище“, на ул. „Оборище“ в участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“, както и на пл. „Николай Гяуров“. Забраната не засяга местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“.

От 8:00 ч. на 27 август до 8:00 ч. на 30 август се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи събитието, по ул. „11 август“ в участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Московска“, както и на пл. „Св. Александър Невски“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „11 август“.

Същата забрана важи от 14:00 ч. до 00:00 ч. на 28 и 29 август по ул. „Оборище“ в участъка между пл. „Св. Ал. Невски“ и бул. „Васил Левски“, на пл. „Св. Александър Невски“, както и на ул. „15 ноември“.

