Макрон, Мерц и Туск ще се срещнат с Мая Санду

Френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и полският премиер Доналд Туск ще бъдат на посещение в Молдова по повод Деня на независимостта, предаде „Ройтерс“. Тримата ще се срещнат с президента Мая Санду.

На 28 септември в Молдова ще се проведат парламентарни избори. „Това е знак на подкрепа от европейските лидери за Молдова, тъй като Русия засилва намесата си преди изборите„, се казва в изявление на молдовското президентство.

Санду и нейните европейски съюзници многократно обвиняват Москва в опити за дестабилизиране на бившата съветска република, която се намира между разкъсваната от война Украйна и членката на Еропейския съюз и НАТО Румъния.

Посещението на тримата лидери от Европейския съюз се случва в момент, когато опитите на САЩ да придвижат мирните преговори между Русия и Украйна са в застой. Германия и Франция подчертаха, че следващият ход зависи от руския президент Владимир Путин.

В Кишинев Мерц, Макрон и Туск ще искат да сигнализират на молдовските избиратели, че бъдещето на страната им е в Европейския съюз. „Тяхното присъствие изпраща силно послание – Молдова не е сама. Нейният европейски път е реален, необратим и подкрепен от всички големи политически семейства в Европейския съюз“, каза Зигфрид Мурешан, румънски евродепутат и председател на делегацията на Европейския парламент в страната.

