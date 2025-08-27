РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Българският лекарски съюз: Оптометристите не трябва сами да извършват прегледи

“Оптометристите не могат и не следва да извършват самостоятелно клинични прегледи, диагностика, корекция на зрението и лечение. Това са медицински дейности, които по своята същност изискват завършено висше медицинско образование, специализация по очни болести и клиничен опит, каквито притежават единствено лекарите-офталмолози”. Това се посочва в позиция, публикувана на сайта на Българския лекарски съюз (БЛС).

Поводът за нея е общественият дебат за ролята и правомощията на оптометристите в България, както и публикувания за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването проект на наредба за утвърждаване на стандарт по „Очни болести“.

В проекта е указано, че „Магистрите по специалност „оптометрия“ не могат да определят самостоятелно рефракцията и да изписват самостоятелно очила на пациенти.

Те могат да извършват апаратни изследвания в рамките на лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ или лечебни заведения за болнична помощ, в които се осъществява дейност по специалност „Очни болести“.

Офталмологът преминава през дългогодишна и комплексна подготовка, която се изразява в минимум шест години общо медицинско образование, а след това в специализация по очни болести. Само тази подготовка дава необходимите знания и компетентности…”, допълват от Съюза.

Те допълват, че трябва да бъде очертана ролята на оптометристите, които като специалисти също имат важна роля в системата на очното здраве.

Оптометристите могат да извършват дейности, свързани с корекция на зрителни дефекти, както и определени специализирани изследвания. Това обаче трябва да става под ръководството и контрола на офталмолог, като интерпретацията на резултатите задължително трябва да се извършва от лекар, добавят от Българския лекарски съюз.

Повече от 20 години офталмолози, оптометристи и оптици работят съвместно в полза на пациентите. Това сътрудничество е изключително важно и трябва да се развива, но при ясно разграничени отговорности, заключават от БЛС в позицията си.

