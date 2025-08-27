Окръжна прокуратура-София разследва контрабанда на над 300 кг тютюн за наргиле

Под ръководството на Окръжна прокуратура-София се води досъдебно производство за опит за пренасяне на недеклариран тютюн за наргиле, който е в размер на над 300 килограма, съобщиха от държавното обвинение.

В хода на разследването са събрани доказателства, че М.Т. – 35-годишен сръбски гражданин – водач на товарната композиция е извършил престъпление.

Кратка предистория: На 25 август (понеделник) на ГКПП “Калотина” от Сърбия пристига товарна композиция. При проверка от служители на Агенция “Митници” водачът им представя декларация с описаната стока – сепаратори.

След извършения анализ на риска, превозното средство е насочено за рентгенова проверка, при която е установена зона със съмнителни плътности.

Митничарите откриват недекларирани 63 кашона, всеки с по 24 кутии, съдържащи тютюн за наргиле с различни вкусове на две търговски марки без акцизен бандерол. Общото тегло на недекларираната стока е 302.4 килограма.

С постановление на прокурор лицето М. Т. е задържано за срок до 72 часа. Предстои съдът да разгледа искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.