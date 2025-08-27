Дания привика висш американски пратеник заради „тайни операции“ в Гренландия

Министърът на външните работи на Дания е извикал най-високопоставения американски дипломат в страната на разговор, след като основният национален телевизионен оператор съобщи в сряда, че поне трима души с връзки с президента Доналд Тръмп са провеждали тайни операции за влияние в Гренландия.

Тръмп многократно е заявявал, че търси американска юрисдикция над Гренландия – огромна, полуавтономна територия на Дани, като не е изключвал и военна сила, за да контролира острова, богат на минерали и стратегически разположен в Арктика.

Дания, съюзник на САЩ в НАТО, и Гренландия заявиха, че островът не е за продажба и осъдиха съобщенията за американски разузнавателни дейности там.

Датската обществена телевизия DR съобщи в сряда, че правителствени и сигурни източници, смятат, че поне трима американци са провеждали тайни операции за влияние в Гренландия.

Според DR, един от мъжете е съставял списъци с гренландци, които подкрепят или са критични към американското влияние. Накарал местни жители да посочат случаи, които могат да бъдат използвани, за да представят Дания в лоша светлина в американските медии. Според доклада, другите двама са се опитали да изградят контакти с политици, бизнесмени и местни жители. Не е ясно дали са действали самостоятелно или по нареждане на американски официални лица.

По-рано тази година Тръмп заяви пред CNN, че Вашингтон „на 100%“ ще получи контрол над Гренландия, дори многократно заплаши да използва военна сила.

Гренландия е стратегически важна за военните и арктическите интереси на САЩ.

DR съобщава, че историята се базира на информация от общо осем източника, които смятат, че целта е да се отслабят отношенията с Дания чрез Гренландското общество.

„Всеки опит за намеса във вътрешните работи на Кралството, разбира се, ще бъде неприемлив“, каза Льоке Расмусен. „В този контекст поисках Министерството на външните работи да извика американския шарже д’афер за среща в министерството.“

Сътрудничеството между правителствата на Дания и Гренландия „е тясно и се основава на взаимно доверие“, добави той.

Посолството на САЩ в Копенхаген не е отговорило на искането за коментар.

