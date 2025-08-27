С близо 8.5 млн. лева обновяват ВиК мрежата на село Самораново

Близо 8.5 млн. лв. ще бъдат налети в цялостното обновяване на водопреносната мрежа на дупнишкото село Самораново, като с това се цели да се реши веднъж завинаги дългогодишният проблем с водоснабдяването на населеното място, в което живеят над 1500 души, съобщават от регионалното министерство.

Първата копка за обновяването на остарялата водопроводна мрежа в селото направиха министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и вицепремиерът Атанас Зафиров.

Проектът се финансира по Инвестиционната програма за общински проекти след сключено споразумение между МРРБ и общината. Направено е и авансово плащане в размер на 1.453 млн. лева.

“Заради дни като днешния, в който се виждат реалните решения на проблемите, смятам, че това правителство заслужава шанс да изкара пълния си мандат”, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров.

В момента състоянието на водопроводната мрежа в селото е меко казано незадоволително, а през годините назад жителите често излизаха на протест.

Пред журналисти министър Иванов обясни, че плащанията по инвестиционната програма ще се извършват на части.

„Заварихме близо 500 млн. лв. неразплатени задължения за проекти от миналата година. Ако има закъснения, те са допуснати през миналата година и ние сега се опитваме да ги наваксаме“, уточни министър Иванов.