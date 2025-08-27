Правителството увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева

Правителството увеличава капитала на Българската банка за развитие с 4 млрд. лева. Решението е придружено и от постановление за промени в бюджета на Министерството на финансите. Това обяви на брифинг финансовият министър Теменужка Петкова.

Петкова уточни, че мярката е в съответствие с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025–2028 година, която е част от мотивите към Закона за бюджета за 2025 година. ББР, като еднолично акционерно дружество на държавата, има ключова роля да подпомага публични инвестиции и стратегически икономически проекти съгласно Закона за Българската банка за развитие.

Министърката подчерта, че допълнителният капитал няма да окаже влияние върху бюджетния дефицит. Тя обясни, че операцията е част от финансирането на бюджетното салдо и цели да подсигури дългосрочния капацитет на ББР да финансира приоритетни за държавата инвестиционни проекти.

Сред ключовите направления Петкова посочи реиндустриализацията на региони, изграждането на индустриални зони, модернизацията на ВиК инфраструктурата, инвестиции в зелена енергия и енергийна ефективност, както и проекти в сферата на отбраната и сигурността. Очаква се тези инвестиции да доведат до увеличаване на приходите в държавния бюджет, включително чрез дивиденти от страна на ББР.

Финансовият министър поясни, че средствата за увеличения капитал ще бъдат възстановени по сметка за чужди средства на Министерството на финансите и ще бъдат съхранявани по реда, вписан в Закона за публичните финанси. Този подход ще даде възможност тези средства да се обслужват от сметка в БНБ. По този начин ще се осигури публичност, прозрачност и финансова самостоятелност на банката.