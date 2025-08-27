РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кабинетът одобри промени по договора за ракети Sidewinder и ново споразумение за GPS модули за военни кораби

Кабинетът одобри промени по договора за ракети Sidewinder и ново споразумение за GPS модули за военни кораби

Министерският съвет одобри две споразумения по програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби. Първото е Изменение и допълнение № 2 към договора за доставка на ракети Sidewinder AIM 9X Block II и съпътстващи материали и услуги за самолетите F-16 Block 70. То не води до увеличение на финансовите ангажименти по вече сключения през 2019 година договор за изтребителите.

С решението правителството предлага на Народното събрание да ратифицира документа.

Второто споразумение е за доставка на GPS модули с поддръжка на военния „М-код“. Те са предназначени за новостроящите се многофункционални модулни патрулни кораби на Военноморските сили и ще осигурят надеждна и устойчива на смущения сателитна навигация. И този договор ще бъде предложен за ратификация от парламента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени