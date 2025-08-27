Кабинетът одобри промени по договора за ракети Sidewinder и ново споразумение за GPS модули за военни кораби

Министерският съвет одобри две споразумения по програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби. Първото е Изменение и допълнение № 2 към договора за доставка на ракети Sidewinder AIM 9X Block II и съпътстващи материали и услуги за самолетите F-16 Block 70. То не води до увеличение на финансовите ангажименти по вече сключения през 2019 година договор за изтребителите.

С решението правителството предлага на Народното събрание да ратифицира документа.

Второто споразумение е за доставка на GPS модули с поддръжка на военния „М-код“. Те са предназначени за новостроящите се многофункционални модулни патрулни кораби на Военноморските сили и ще осигурят надеждна и устойчива на смущения сателитна навигация. И този договор ще бъде предложен за ратификация от парламента.