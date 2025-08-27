Израел ще разкрие два нови центъра за разпределение на хуманитарна помощ в Газа

Израел ще разкрие два нови центъра за разпределение на хуманитарна помощ в южната част на ивицата Газа, съобщиха израелските военни.

Там ще бъдат приемани палестинци, които се очаква да бъдат преместени в тази зона заради планираното от израелските сили превземане на град Газа.

Информацията бе обявена на фона на предстоящи във Вашингтон днес дипломатически срещи на високо ниво, посветени на ситуацията в ивицата Газа.

Работата на двата нови хуманитарни центъра ще започне през следващите дни, като общият брой на тези места за разпределение на хуманитарна помощ ще достигне пет.

Ръководеното от „Хамас“ Министерството на здравеопазването на Газа съобщи, че още 10 души са починали от недохранване и глад, с което смъртните случаи в следствие на това са се увеличили до 313, включително 119 деца от началото на войната. Данни, които Израел оспорва.

Увеличава се военния натиск на израелските сили над Газа, като те продължават военните си операции около едноименния град.

Късно снощи израелски танкове са навлезли в квартал „Ебад-Алрахман“ в северния край на града, като са разрушили къщи и са принудили жителите да бягат, разказват свидетели.