Турският външен министър призовава ОИС да предотврати разселването на палестинците от Газа

Турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви пред външните министри на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС), че не трябва да бъде допуснато разселването на палестинците от Газа и че западният свят вече започва да се противопоставя на действията на Израел, предаде БТА. Той говори в качеството си на ротационен председател на ОИС по време на срещата в Джеда, Саудитска Арабия.

В речта си Фидан подчерта, че въпреки близостта до споразумение, Израел не показва желание за мир.

Министърът настоя за гаранции, че палестинците ще останат в Газа и че анклавът ще бъде възстановен.