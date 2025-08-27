РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Румен Радев присъства на откриването на отбранителен завод на „Райнметал“ в Германия

Румен Радев присъства на откриването на отбранителен завод в Германия

Изпълнителният директор на германския концерн „Райнметал“ Армин Папергер анонсира, че очаква до три седмици да се подпишат и договори с България за изграждане у нас на фабрики за производство на боеприпаси и барут.

Това стана в рамките на откриването на нова производствена мощност на най-големия концерн в Европа от отбранителната индустрия.

На церемонията по покана на Папергер присъства и държавният ни глава Румен Радев. Новата фабрика в Долна Саксония ще е най-голямата мощност за производство на артилерийски снаряди в Европа.

Посещението на държавният глава Румен Радев във Федералната република е в момент, в който страната ни интензивно преговаря  с най-мощният европейски отбранителен концерн „Райнметал“, у нас да се изградят производствени мощности за 155 милиметрови снаряди по натовски стандарти и фабрика за барут. Инвестиция, която може да надхвърли 1 милиард евро, а България да се включи със средствата, които ще изтегли като кредити по линия на европейския механизъм SAFE- за общи отбранителни проекти.

Планирана е и среща на президента Радев с Армин Папергер след края на официалната церемония. Преди това официалните гости, след тях и генералният секретар на НАТО Марк Рюте разгледаха иновативните производствени мощности, вероятно и у нас фабриката за снаряди ще е по модела, който бе представен днес Ундерлюф, Долна Саксония. Тази инвестиция е за 500 милиона евро, а изграждането е отнело година и половина.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени