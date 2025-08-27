Кога българинът ще остави колата си и ще се качи на влака?

Има ли човек у нас, който да не е чувал, че скоро пътуването с влак от София до Бургас ще е само три часа, като влаковете ще хвърчат със „средна скорост от 160 км/ч“.? Тези митове и легенди се носят още от времето на правителството на Симеон Сакскобургготски, което бе на власт между 2001-ва и 2005 година. Оттогава изтече доста вода и всяка следваща власт повтаряше мантрата може би с надеждата, че като я повтаря, БДЖ ще стане нормален превозвач.

След повече от 20 лета, на 26 август, министърът на транспорта Гроздан Караджов „произведе“ новина – от 2029 година пътуването от София до Бургас ще отнема три часа и половина, но не с кола по магистралата, а с влак. Караджов обяви, че новата скоростна жп линия ще позволи движение на пътническите влакове със 160 км/ч, а на товарните – със 120 км/час.

Министърът посочи още, че в момента по трасето се ремонтират 10 участъка, включително Костенец–Септември, където завърши прокопаването на 2.5–километровия тунел. Той очаква до 2029-та всички започнати съоръжения, нови гари, контактни мрежи и сигнализационни системи да бъдат напълно изградени.

Всъщност не може да се отрече, че се правят опити, макар и скромни, за подмяна на остарялата инфраструктура и подвижен състав. В началото на юни бяха въведени в експлоатация по различни направления в страната три нови локомотива „Смартрон“. Доставката им е по подписания договор между БДЖ и „Сименс Трон” за производство и гаранционна поддръжка на 10 електрически локомотива. Доставените машини вече са шест, а до края на годината се очакват и останалите четири.

Това е важна стъпка, защото в последните години, хората чакаха с часове по гарите. Поради липсата на локомотиви влаковете се движеха със скандални закъснения.

Някакви по-сериозните реформи в железопътния сектор започнаха в края на 2019 година. Тогава Министерският съвет реши да се увеличи капитала на „Холдинг БДЖ” ЕАД. Това стана възможно благодарение на отпуснатата временна държавна помощ, одобрена от Европейската комисия две години по-рано.

По този начин бе решен дългогодишният проблем със задълженията на дружеството, заради които то нямаше никакъв шанс да изплува. Така железниците получиха и правото да кандидатстват за закупуване на нов подвижен състав с европейско финансиране през новия програмен период.

Очакванията бяха компанията да тръгне нагоре. Което се случва, само че доста бавно. В началото на юли Караджов представи в парламентарната комисия по транспорт и съобщения проект за реформа в системата на обществените железопътни превози. Основната й цел е либерализация на сектора и въвеждане на конкурентна среда чрез разделяне на обществената услуга между три различни оператора, вместо възлагането ѝ само на един превозвач, както беше досега с „БДЖ- Пътнически превози“.

Проектът на транспортното министерство предвижда страната да бъде разделена на три географски региона: Западен, Северен и Южен. Всеки от тях ще се обслужва от отделен оператор, като „БДЖ-Пътнически превози“ ще участва в процедурата, но няма гаранции, че ще получи всички региони.

Караджов отбеляза на 26 август, че целта на реформата в железниците е те да станат „гръбнакът на българския транспорт“, предлагайки много по-голям комфорт, отколкото автомобилите. С влака може да се пътува екологично, без да се замърсява въздуха, да се посети вагон-ресторанта и др.

Според експерти обаче, за да се случат нещата, трябва да се разчита и на частни жп превозвачи. Не случайно във всички европейски страни има повече от един пътнически превозвач. Проблемът е, че нашите железниците не предлагат особено конкурентна услуга, времето за пътуване е дълго, което означава, че и не може да се спечели особено.

В крайна сметка вече има някаква рамка за модернизацията на сектора. Сега остава и да се напълни със съдържание.