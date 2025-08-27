РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Президентът Румен Радев заминава на двудневно посещение в Германия

Президентът Румен Радев заминава на двудневно посещение в Германия, съобщиха от прессекретариата му.

В рамките на посещението във федералната република Радев ще участва днес в официалната церемония по откриването на високотехнологичен завод на германския оръжеен концерн „Райнметал“ в Унтерлюс, Долна Саксония, по покана на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер. В събитието ще участват също генералният секретар на НАТО Марк Рюте и германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл.

През втория ден от визитата българският президент ще се срещне с германския си колега Франк-Валтер Шайнмайер в двореца „Белвю“ в столицата Берлин.

