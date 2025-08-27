Паскал е задържан за 72 часа в ареста на Националната следствена служба

Никола Николов – Паскал е задържан в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. „Г. М. Димитров“ в столицата с прокурорско постановление за до 72 часа, съобщи адвокатът му Галя Гълъбова, цитирана от БТА. Очаква се от прокуратурата да внесат искане на Паскал да бъде наложена мярка „постоянен арест“.

Обвинението на Николов е задочно и затова утре би трябвало да му бъде повдигнато и непосредствено – за участие в организирана престъпна група за контрабанда. Това трябва да стане в присъствието на адвокат, като, ако пожелае, Паскал може да даде и обяснения пред разследващите инспектори от Антикорупционната комисия, уточняват от БНР.

Паскал беше върнат в България, без да може представителите на медиите да говорят с него, въпреки че го очакваха на пункта „Калотина“. Оказва се, че сръбските власти са го предали на българските служители на Съдебна охрана на място, недостъпно за журналисти.

През целия ден прокуратурата и МВР запазиха пълно мълчание, както за довеждането на Никола Николов, така и за това как се е стигнало до успешното приключване на екстрадиционната процедура.

В ефира на БНР адвокат Гълъбова обясни, че още преди два месеца Апелативният съд в Сърбия е разрешил клиентът ѝ да бъде предаден на България. Той се е възползвал от възможността да обжалва пред сръбския правосъден министър, но е получил отказ в рамките на няколко дни.

След издаването на Европейската му заповед за арест Николов беше за четири месеца и половина в сръбски арест, а след това – и под домашен арест в жилище в Сърбия.

По твърдения на неговата адвокатка, той е напуснал България миналия март за лечение. Не е знаел, че е разследван. Самото разследване на Антикорупционната комисия започва на 4 април 2024 година с претърсвания на множество адреси, включително и свързани с него. Във връзка с въпросното разследване са извършени арестите на Петя Банкова и на бизнесмените Стефан и Марин Димитрови. Първоначално тогавашният главен секретар на МВР – Живко Коцев е защитен свидетел, но малко по-късно той става и обвиняем. Всички те, заедно с Никола Николов – Паскал – са обвинени в участие в организирана престъпна група за контрабанда.

По твърдения на адвокати на обвиняемите, заради отсъствието на Николов, делото на практика е било замразено.

През октомври 2024 г. Петя Банкова излезе от ареста. Дни преди това тя даде обяснения пред разследващите, в които намеси имената на бившите министри – на финансите Асен Василев и на вътрешните работи Бойко Рашков в контрабандната схема.

Самият Никола Николов отрича да познава Банкова, коментираните политици, Живко Коцев и Стефан Димитров. Единственият, с когото признава, че се е познавал, тъй като са от Хасково, е Марин Маринов, обясни адвокатът му Галя Гълъбова.