"Продължаваме Промяната": Правителството превръща ББР в лична банка на Борисов и Пеевски

„Правителството превръща Българска банка за развитие (ББР) от банка за подпомагане на малкия и средния бизнес в лична банка на Борисов и Пеевски, която по тяхна благословия да раздава пари на държавни предприятия и за „приоритетни“ проекти по непрозрачен начин.

Това стана ясно от взетото днес правителствено решение, с което капиталът на ББР се увеличава с 4 млрд. лв. Тези пари са част от изтеглените рекордни 16,5 млрд. лв. дълг, които ще се връщат от българските граждани“. 

Това заявяват в позиция до медиите от политическа партия „Продължаваме Промяната“ (ПП).

От ПП изразяват опасения относно мотивите и последиците от това правителствено решение и настояват за публикуване, заедно с проекта за Бюджет 2026, на ясен и подробен план как точно ще бъдат разпределени тези 4 млрд. лв. – в какви проекти, в кои региони и при какви условия. 

От партията искат още стартиране на независим одит на ББР от международна одиторска фирма; прозрачност и ежемесечни финансови отчети за поетите финансови ангажименти на банката.

