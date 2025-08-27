От МОН обявиха кога учениците ще имат ваканция и неучебни дни

Министерството на образованието и науката обяви графика за учебното време, за ваканциите и за неучебните дни, който преди месец бе публикуван за обществено обсъждане, става ясно от информация, публикувана на сайта на ведомството.

Както МОН първоначално предложи учениците и учителите ще почиват от 31 октомври до 3 ноември включително. Одобрени са и останалите предложения в проекта на министерството за разпределение на учебните и неучебните дни.

– Коледната ваканция ще бъде от 24 декември до 4 януари включително, а пролетната за учениците от 1. до 11. клас от 4 април до 13 април. За бъдещите абитуриенти ваканцията ще започва на 8 април.

– Почивката между двата срока ще бъде три дни – от 31 януари до 2 февруари включително. В графика е предвидено 2 март (понеделник) да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат четири неучебни дни за учениците – от 28 февруари до 3 март.

– Неучебни ще са дните и на матурите. Предвижда се на 20 май да е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 22 май – втората матура. По предложение на директорите, за да не се нарушава учебният процес за цяла седмица, неучебни ще са и дните на матурите и националните външни оценявания в 7. клас и 10. клас – 17 юни и 19 юни.

От МОН припомнят, че са били приети и промени в Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование, които предвиждат по-голяма почивка за ученици и учители.

В момента за обществено обсъждане са и измененията, които регламентират, че за да се нарича „ваканция“ определен период в графика за учебното време, той следва да включва два или повече дни за отдих, допълват от ведомството.