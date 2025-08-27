РЕГИСТРИРАЙ СЕ
62% от американците одобряват санкции срещу търговските партньори на Русия

Повечето американци подкрепят стратегията на САЩ да санкционират търговските партньори на Русия с цел натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украйна, показва проучване на „Ипсос“ за Ройтерс. Според данните 62% от анкетираните одобряват мярката, която президентът Доналд Тръмп вече частично прилага, като 76% от републиканците и 58% от демократите я подкрепят.

В последните седмици Тръмп води активна дипломация, включително среща с руския президент Владимир Путин в Аляска, но без напредък в мирните преговори. Паралелно той наложи 25% мита върху вноса от Индия заради покупките на руски петрол и заплаши със санкции и Китай – най-големия клиент на Москва. В списъка с потенциални мишени попадат още Турция, Обединените арабски емирства и други държави, търгуващи с Русия.

Проучването е проведено сред 1022 американци между петък и неделя миналата седмица.

