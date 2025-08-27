Нов Закон за атракционите, нови 20 дипломати и нов главен секретар на МВР обявиха от кабинета „Желязков“

Откривайки днешното редовно заседание на Министерския съвет, премиерът Росен Желязков започна по нестандартен начин, като даде последователно думата на четирима министри.

Регионалният министър Иван Иванов говори за краткосрочните мерки, взети във връзка с водната криза в Плевен. Обърна внимание, че се работи по осигуряването на необходимите средства за рехабилитация на вътрешноводопроводната мрежа на града, тъй като по думите му основният проблем за липсата на достатъчно вода са изключително високите загуби, както заради компрометираната водопроводна мрежа, така и заради кражбите на вода.

В тази връзка той обясни и какви действия са предприети – още вчера е разпоредил служители от други структури да отидат в Плевен и заедно с колегите им от местното ВиК да идентифицират къде са кражбите на вода и къде да бъдат разположени водоноски. В момента се извършват и сондажи на места, които съвместно с Басейнова дирекция „Плевен“ са определени като възможни нови водоизточници.

Министър Иванов призна, че за да бъде възстановено цялостното водоподаване в Плевен, са необходими 300 литра в секунда. Към момента в града постъпват 850 литра в секунда, но поради водозагубите тези количества не са достатъчни. Регионалният министър направи сравнение с Русе, където по думите му броят на населението е като това на Плевен, и там – при рехабилитирана водопреносна мрежа – 350 литра в секунда са им напълно достатъчни. Той отново повтори, че парите за ремонтите ще бъдат осигурени от общинската инвестиционна програма, че с кмета на Плевен са в постоянен диалог и са му дадени указания как да замени вече подадените проекти с нови – за ВиК инфраструктура. Потвърди, че и Националният щаб по водната криза също работи по казуса с Плевен и командированите служители са на най-високо ниво. Той вече е представил на министър-председателя и план за действие, като в дългосрочна перспектива е заложено построяването на язовир „Черни осъм“, а в по-средносрочна – поставяне на специални уредби за вода в болници и в детски заведения.

Премиерът взе думата, за да уточни, че е поискал от ВиК ООД – Плевен, от ВИК Холдинга и от община Плевен да предложат линеен график кой, кога, какво ще направи и той ще бъде качен на сайта на министерството.

После думата бе дадена на министъра на транспорта Гроздан Караджов, който представи в суров вид новия законопроект за контрол на атракционите.

„Почти всички атракциони крият риск за здравето и живота на участниците, когато не се спазват правилата за експлоатация и безопасност или когато настъпи механична повреда.

Досегашната уредба е разпокъсана и недостатъчна, за да се осъществява реален и ефективен контрол. С новия законопроект въвеждаме общи условия за безопасност, за да защитим гражданите“, подчерта Караджов.

В проектозакона се предвижда създаване на публичен електронен регистър към Министерството на туризма, в който организаторите ще подават уведомление преди започване на дейността си.

Всеки оператор ще трябва да има професионална застраховка „Отговорност“ за всяка атракция, както и план за безопасност и назначено лице, притежаващо необходимата квалификация.

Допълнително ще се изисква договор с акредитиран орган за контрол, по подобие на надзора върху асансьорните уредби.

Сред задължителните правила са ежедневни и годишни проверки на съоръженията, вписвани в специален дневник на място, провеждане на обучение и инструктаж както на персонала, така и на потребителите, както и ясни правила за ползване, изложени на видно място. Всеки посетител ще подписва декларация за информирано съгласие, в която ще бъдат упоменати рисковете и ограниченията, свързани с конкретната атракция.

За атракциите във въздуха, водата и автомобилните съоръжения ще се въведат специални изисквания чрез промяна в съществуващи наредби. Контролът ще бъде засилен, като при установен непосредствен риск съоръженията ще бъдат спирани незабавно.

„Чрез този закон ще обвържем нормативната база и към Наказателния кодекс. Това означава, че на физическите лица, допуснали неправомерни действия или бездействия, вече ще може да се търси наказателна отговорност – регламентация, каквато в момента липсва“, заяви още министър Караджов.

Операторите ще разполагат с шестмесечен срок, за да приведат дейността си в съответствие с новите правила след влизането на закона в сила. Законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане, за да се съберат мнения и предложения от браншовите организации. Премиерът Росен Желязков разпореди проектът да бъде завършен в рамките на една седмица.

Министърът на външните работи Георг Георгиев обяви, че днес ще направят предложение за назначаване на 19 посланици и на един специален представител в ООН, уточнявайки, че е факт, че някои от тях са се забавили – някои от позициите е трябвало да бъдат заети още в началото на годината.

Премиерът уточни, че конкретните имена ще се обявят в закритата част на заседанието, подчертавайки, че всички номинации са на дипломати от кариерата и няма политически назначения.

Накрая министър-председателят даде думата на вътрешния министър Даниел Митов, който представи номинацията на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР. След това кабинетът гласува като първа точка неговото предлагане за поста, приемайки проект на решение за предложение до президента за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на Министерството на вътрешните работи.

Досега Мирослав Рашков е бил изпълняващ функциите главен секретар на МВР, като по време на службата си във вътрешното ведомство той е придобил изключителен професионален опит по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност и защита правата и свободите на гражданите.

В работата си в МВР е наложил екипен принцип, който е довел до конкретни положителни резултати в дейността на структурите на ведомството при предотвратяването и разкриването на значителен брой престъпления.

При изпълнение на задълженията си е осигурявал много добро взаимодействие както със службите на МВР, така и с органите на съдебната власт и с други държавни институции.

Предложението на кандидатурата му се основава на работата на професионалното ръководство на МВР, на политическата неутралност на г-н Рашков и на потенциала му да ръководи структурите на Министерството на вътрешните работи. Смея да твърдя, че през последните близо 8 месеца, откакто работим заедно и той изпълнява длъжността, с него се работи в пълен синхрон и той осигурява добра координация между службите, обяви вътрешният министър.