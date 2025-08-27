РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Във Варна митничари иззеха близо 50 кг марихуана в соларни панели

марихуана

Митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика“ към ТД Митница Варна разкриха близо 50 килограма марихуана, натъпкана в соларни панели, превозвани с морски контейнер, съобщиха от Агенция “Митници”.

Контейнерът e пристигнал на Митнически пункт Варна-запад от пристанище “Монреал” в Канада и е съдържал групажни стоки с различни получатели. След направения анализ на риска, митничарите селектирали контейнера за проверка.

В хода на контрола митничарите се натъкнали на нещо съмнително – при една от декларираните стоки – 18 употребявани соларни панели, инспекторите открили, че 12 от панелите са слепени по двойки и в кухините между тях са укрити пакети със суха зелена тревиста маса, която при направения полеви наркотест реагира на марихуана.

Установеното количество е общо 105 вакуумирани пакета, съдържащи 49.271 килограма марихуана. Стойността на задържаната марихуана възлиза на 985 000 лева (503 622.5 евро).

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ инспектор под наблюдението на Окръжна прокуратура – Варна. Разследването по случая продължава.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

