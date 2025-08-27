РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Държавата отпуска 1,5 млрд. лева за БЕХ, парите са за инвестиции в АЕЦ „Козлодуй“, ПАВЕЦ „Чаира“ и електропреносната мрежа

Министърът на енергетиката Жечо Станков обяви на брифинг, че бюджетът на ръководеното от него министерство ще се увеличи с 1,5 млрд. лева. Средствата ще бъдат използвани за повишаване на капитала на Българския енергиен холдинг и няма да окажат влияние върху бюджетния дефицит. Той подчерта, че в миналото българската енергетика е била източник на финансиране за други сектори, като например изкупуването на зърно, което така и не е достигнало до гражданите.

Правителството увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева

Станков уточни, че новите средства ще подпомогнат БЕХ и дружествата му в изпълнението на инвестиционна програма на стойност над 15 млрд. лева. Част от финансирането ще отиде за възстановяване на щетите по хидроагрегатите на ПАВЕЦ „Чаира“, където от четири съоръжения работи само едно.

Предвиждат се още ремонти по електроцентралите на „Национална електрическа компания“ и рехабилитация на над 700 километра електропреносна мрежа. Средствата ще бъдат насочени и към V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй“, както и към строителството на VII и VIII блок. България ще бъде първата европейска страна с действащи реактори AP-1000 на „Уестингхаус“, като държавата ще продължи да гарантира финансирането на проекта.

