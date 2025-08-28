РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Атанас Запрянов ще участва в неформална среща на министрите на отбраната от ЕС

Атанас Запрянов

Неформална среща на министрите на отбраната на държавите членки от ЕС ще се проведе утре (29 август) в столицата на Кралство Дания – Копенхаген, съобщават от пресцентъра на министерството на отбраната.

Събитието е част от календара на датското председателство на Съвета на ЕС, което стартира на 1 юли т. г. и е с продължителност 6 месеца.

Делегацията на Министерството на отбраната на Република България ще бъде ръководена от министър Атанас Запрянов, допълват от ведомството.

В рамките на срещата министрите на отбраната ще обсъдят военната подкрепа на ЕС за Украйна, отбранителната готовност на Съюза, в това число и прилагането на приоритетите, зададени в Бялата книга за европейската отбранителна готовност за 2030 година и в Плана за превъоръжаване на Европа, както и състоянието на военните мисии и операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

За участие са поканени и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал и председателят на Комисията по въпросите на сигурността и отбраната в Европейския парламент Мари-Агнес Щрак-Цимерман, допълват от военното министерство.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

