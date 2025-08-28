РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Собственици на измръзнали овошки ще получат обезщетение до края на седмицата

“До края на седмицата ще се изплатят близо 80% от обезщетенията срещу измръзвания на пострадалите овощни насаждения на земеделските производители”, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов. Той уточни, че по първата група от череши, вишни и кайсии ще бъдат разплатени близо 1900 заявления, съобщават от земеделското министерство.

Капитанов поясни, че до 19 септември ще продължат проверките за останалите заявления, за които не е получено плащане, тъй като данните са непълни, за да бъдат оценени от комисията. Тя ще разглежда поетапно заявленията, като те ще бъдат обработени в рамките на седмица и всички ще получат подпомагането във възможно най-кратки срокове – до края на септември.

За първи път в рамките на годината правим разплащане в такъв огромен обем – 32 милиона лева, и на толкова голям брой площи и бенефициенти в рамките на същата календарна година“, подчерта заместник-министърът.

Общо пострадалите насаждения се оценяват на 320 000 декара, а заявленията, подадени от земеделските производители, показват, че пораженията са на 100 процента. Капитанов добави и че предстои сертифициране на първата площадка за наземни генератори за борба с градушки.

Недоволните от размера на компенсациите ще могат да поискат допълнителни проверки и повторно разглеждане на заявленията им.

