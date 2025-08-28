РЕГИСТРИРАЙ СЕ
България на второ място в ЕС по процент хора, които не могат да си позволят нормално хранене

Близо 38% от българите, които са в риск от бедност, не могат да си позволят нормално хранене – месо, риба или вегетарианския им еквивалент през ден. Това показват данни на Евростат за 2024 година. Така страната ни се нарежда на второ място в Европейския съюз след Словакия, където делът достига почти 40%.

На трето място е Унгария с малко над 37%. В другия край на класацията са Кипър (3,5%), Ирландия и Португалия (по малко над 5%). Средното ниво за ЕС е 8,5% – с един процентен пункт по-ниско спрямо 2023 г.

Възможността човек да си позволи хранене с месо, риба или вегетариански еквивалент на всеки втори ден е един от елементите, които се наблюдават на ниво домакинство, за да се изчисли процентът на хората, които живеят в тежки материални лишения. Това е един от компонентите на индикатора за хора в риск от бедност или социално изключване.

