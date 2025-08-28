Бивш икономически министър: Не ни трябва КЕВР за това може ли плевенчани да получат компенсации заради безводието

Български „ВиК холдинг“ ще постави пред Комисията за енергийно и водно регулиране въпроса за компенсация на плевенчани заради водния режим в града, съобщи кореспондент на БНР. За тази цел ще бъде сформирана експертна комисия към холдинга.

В същото време според Богдан Богданов – бивш министър на икономиката и настоящ депутат от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, излъчен от Плевен, не е необходимо никакво решение от страна на КЕВР.

По думите му решението за компенсациите може да бъде взето още същия ден – от ВиК-Плевен.

„Не е необходимо никакво решение на КЕВР. Имаме такъв прецедент. Направи го ВиК- Пловдив с Брестовица„, поясни Богданов.

Пет часа вече продължават изказванията на експертите от различни институции, посветени на търсенето на решения за справяне с безводието в Плевен.

Първи темата за компенсациите повдигна общинският съветник Владислав Монов, който попита дали такива ще има, предвид че водният режим е 6 часа на ден.

Лозко Лозев, председател на УС на „Български ВиК холдинг“ му отговори, че с експертна група ще потърсят експертното мнение на КЕВР, но неговата лична позиция е, че гражданите трябва да си заплатят водата, която са ползвали, тъй като по нея има разходи.