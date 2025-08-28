Денят по диагонал – 28 август 2025 г.

Близо 38% от българите, които са в риск от бедност, не могат да си позволят нормално хранене – месо, риба или вегетарианския им еквивалент през ден.

Това показват данни на Евростат за 2024 година. Така страната ни се нарежда на второ място в Европейския съюз след Словакия, където делът достига почти 40 процента.

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за септември от 60.52 лв. за мегаватчас (30.94 евро/MWh) без достъп, пренос, акциз и ДДС.

Така „Булгаргаз“ ще продава синьото гориво на крайните снабдители и топлофикациите с 2.5% по-ниска цена спрямо август, когато синьото гориво струваше 62.09 лв./MWh.

Мисията на ЕС и Британският съвет в Киев пострадаха при смъртоносна руска атака. Зеленски призова за нови санкции срещу Москва след най-тежкия удар по украинската столица от седмици насам.

Ударите, които за пръв път засегнаха делегацията на ЕС в Киев и нанесоха сериозни щети, отнеха живота на най-малко 10 души и раниха 48 други.

Председателят на Европейската комисия Урула фон дер Лайен ще направи обиколка в страните на източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния.

В неделя (31 август) тя ще се срещне с министър-председателя Росен Желязков. Двамата ще посетят водещо държавно предприятие във военната промишленост в страната.

Франция, Германия и Испания се споразумяха през 2018 г. за разработката на нов изтребител от шесто поколение (Future Combat Air System, FCAS).

Началото на проекта бе дадено от френския президент Еманюел Макрон и тогавашния германски канцлер Ангела Меркел. Седем години по-късно нещата буксуват заради спорове между Париж и Берлин.

Търговският съветник на американския президент Доналд Тръмп – Питър Наваро – определи продължаващия военен конфликт между Русия и Украйна като „война на Моди“, визирайки индийския премиер Нарендра Моди.

Така той засили натиска върху Ню Делхи да спре да купува петрол от Москва. Коментарите на Наваро се появиха няколко часа, след като на 27 август влязоха в сила мита от 50% върху вноса на индийски стоки в Съединените щати.