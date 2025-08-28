РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Остава в ареста учителят, обвинен в сексуална връзка с малолетна ученичка

Софийският районен съд остави в ареста учителя от София, който е обвинен в сексуална връзка с малолетно момиче. Това съобщи след заседанието прокурор Йордан Стоянов.

Във вторник Софийската районна прокуратура привлече 31-годишния учител към наказателна отговорност за сексуално престъпление спрямо момичето. Обвинението към мъжът е, че през юни и юли тази година в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, ученичка в същото училище.

След заседанието адвокатът на задържания съобщи, че мъжът ще признае вината си, за да получи условна присъда с изпитателен срок.

Задържаният мъж ще обжалва наложената му мярка за неотклонение, добави защитникът му.

