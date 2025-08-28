Държавата ще публикува цените на 100 вида продукти всеки ден след Нова година

Държавата ще публикува цените на 100 вида продукти от голямата потребителска кошница всеки ден след Нова година, когато страната ни официално въвежда еврото. Комисията за защита на потребителите (КЗП) най-после публикува списък на продуктите, от който става ясно, че ще се изнасят данни за цените предимно на храни от първа необходимост и на лекарства.

Законовото изискване за ежедневното им обявяване от магазините с над 10 млн. лв. годишен оборот бе мотивирано като мярка срещу необосновано поскъпване. То влезе в сила от 8 август, но липсата на точен списък на стоките, правеше невъзможно изпълнението му. След като списъкът вече е ясен КЗП трябва да стартира и новата платформа за сравнение на цените на основни стоки kolkostruva.bg.

Цените ще продължат да се публикуват до 8 август 2026 година, когато изтича периодът на двойно обозначение на цените – в лева и в евро.

В списъка на КЗК са включени близо 100 вида стоки, но зад тях се крият десетки хиляди отделни артикули, тъй като търговците трябва да отчитат всяка марка от дадената група. Например, за стоката „Сирене от краве мляко, пакетирано за 1 кг“ големите супермаркети предлагат около десет различни марки, като всяка от тях трябва да бъде описана отделно.

Всяка стока трябва да бъде отразена с текущата си цена ежедневно, включително в събота, неделя и официални празници.

От търговците ще се изисква да подават и данни за търговския обект, име на продукта, марка, нетно количество, цена на дребно, категория, както и данни за намалението на цената, срок на намаление на цената, референтната цена, прилагана преди намалението, текущата намалена цена, както и процентното изменение между двете цени.

До 7:00 часа сутринта търговците трябва да публикуват информацията за цените на собствените си уебсайтове и да я подадат в електронния портал на Комисията за защита на потребителите. Те имат възможност да внесат данните до 12:00 часа на обяд в същия ден. Ако информацията не бъде подадена в тези срокове, след това тя не може да се добавя или актуализира за съответния ден. Комисията напомня, че неспазването на тези срокове може да се счита за нарушение на Закона за въвеждане на еврото в България.

Сред продуктите, чиито цени ще се следят ежедневно, са различни видове хляб (бял, ръжен, типов и Добруджа), кори за баница, прясно и кисело мляко с различна масленост, краве сирене и кашкавал, извара, пилешко, свинско и телешко месо в различни разфасовки, кайма, няколко вида колбаси, яйца с различен размер, пакетиран боб, леща, ориз, макарони, бяла захар и сол, различни консервирани храни, десетина вида плодове и зеленчуци, бисквити, кроасани, шоколад, кафе, чай, минерална вода, светла бира, бяло и червено вино, както и ракия.

От нехранителните стоки са включени цигари, препарати за миене на съдове, тоалетна хартия, шампоани, пасти за зъби и сапуни.

Видове лекарства, чиито цени ще се следят:

Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността;

Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства;

Очистителни средства;

Антидиарични, чревни противовъзпалителни, антиинфекциозни средства;

Противогъбични средства за дерматологична употреба;

Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и др.;

Антисептици и дезинфектанти;

Ваксини;

Противовъзпалителни и противоревматични продукти;

Локални продукти за ставна и мускулна болка;

Аналгетици;

Назални препарати;

Препарати за лечение на гърло;

Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания;

Антихистамини за системно приложение;

Отологични средства.

Правомощия по списъка има председателят на КЗП Мария Филипова, която само преди броени дни остана единствена номинация за заместник-омбудсман на България. Това от своя страна я включва в списъка на потенциален премиер на България при служебно правителство, излъчено от президента Румен Радев.