5 мита за сьомгата, в които морските експерти искат всички да спрат да вярват

Въпреки популярността ѝ, експерти по морски дарове казват, че все още има някои разпространени заблуди за сьомгата, които не са верни. Тук търговци и професори по морска наука развенчават най-известните митове и споделят съвети за пазаруване.

Мит №1: Прясната сьомга е по-добра от замразената

Експертите обясняват, че замразената сьомга често е толкова хранителна и вкусна, колкото и прясната – понякога дори по-свежа, тъй като се замразява часове след улова. Ако ще я консумирате веднага, прясната е добър избор, но за по-дълго съхранение – замразената е по-практична.

Мит №2: Отглежданата сьомга не е толкова добра, колкото дивата

Фермерската сьомга има незаслужено лоша репутация. Днес методите са регулирани и осигуряват безопасност и устойчивост. Без нея глобалното търсене не може да бъде задоволено и дивите популации биха били свръхуловени. Хранителната стойност е сходна, но вкусът се различава леко – дивата е по-стегната и по-“морска”, а отглежданата – по-мека и по-мазна.

Мит №3: Отглежданата сьомга е пълна с антибиотици

В добре регулирани държави като САЩ, Канада и Норвегия употребата на антибиотици е рядка и строго контролирана. За да сте спокойни, търсете етикети като ASC или BAP, които гарантират отговорни практики при отглеждането.

Мит №4: Сьомгата е богата на живак

Сьомгата има къс жизнен цикъл (3–5 години) и е ниско в хранителната верига, затова почти не натрупва живак. Това я прави безопасна за редовна консумация – включително от деца и бременни жени. Ползите за здравето значително надвишават рисковете.

Мит №5: Цветът показва колко е прясна сьомгата

Яркият цвят не винаги означава свежест. Отглежданата сьомга получава пигмент (астаксантин) чрез храната си, а в дивата той идва от естествени източници като крил. За да изберете качествена сьомга, проверете миризмата (да е нежна, не рибна), текстурата (стегната, не кашеста) и външния вид (влажна, без сиви или кафяви петна). Ако рибата е с глава – очите трябва да са ясни, а не мътни.

С развенчаването на тези митове вече можете уверено да избирате сьомга, прясна или замразена и винаги да питате експертите на щанда за най-добрите налични варианти.

