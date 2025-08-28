Бързо и ефективно: тренирайте най-големите си мускули за максимум ефект

Да намерите време за тренировка може да е трудно, но не е невъзможно.

Ако отделите 30 минути, тази тренировка на треньор Харриет Харпър ще стегне и оформи седалищните ви мускули, като използва само чифт дъмбели и ластична лента.

Тези големи мускули, разположени в задната част на тялото, са отговорни за стабилността на таза и ви помагат да ходите, бягате и скачате. Поддържането им силни намалява риска от падания и травми.

Ето как да ги натоварите само с четири упражнения:

1. Странични ритници с ластик (Banded lateral kicks)

Серии: 2

Повторения: 8–10

„Ако сте във фитнеса, това упражнение може да се направи на кросоувър машина, но у дома ви трябва само ластик,“ казва Харпър. „Задължително се дръжте за нещо стабилно – балансът е ключов.“

Как се прави:

Застанете с лявата страна до стена и сложете ластика около пищялите или над коленете.

Опрете лявата ръка на стената, стегнете корема и балансирайте на левия крак.

Вдигнете десния крак встрани, като използвате седалището за движение.

Задръжте за секунда в горна точка, после спуснете и повторете.

2. Еднокрак хип тръст с дъмбел (Single-leg dumbbell hip thrust)

Серии: 3

Повторения: 8–10 на крак

„Страхотно упражнение за седалището, предизвикателно дори само с теглото на тялото,“ казва Харпър.

Как се прави:

Седнете на пода, с гръб облегнат на пейка или диван (под лопатките).

Свийте краката, поставете стъпалата на пода и сложете дъмбел върху дясното бедро.

Избутайте таза нагоре, докато стане в линия с раменете, като вдигнете левия крак във въздуха (сгънат в коляното).

Задръжте за миг, после бавно се върнете и повторете.

3. Румънска мъртва тяга с дъмбели (Dumbbell Romanian Deadlift – RDL)

Серии: 2

Повторения: 6–10

„RDL е движение с отваряне на таза и леко свити колене, за да се минимизира участието на задното бедро и да се акцентира върху седалището,“ казва Харпър.

Как се прави:

Застанете с крака на ширината на таза, държейки дъмбели пред бедрата.

Стегнете корема и наведете тялото напред от таза, избутвайки дупето назад.

Спуснете дъмбелите до под коленете, усещайки разтягане в седалището.

Дръжте гърба неутрален, без да гледате в огледалото.

4. Български клек (Bulgarian split squat)

Серии: 2

Повторения: 6–8 на крак

„Това е едностранно упражнение – тренирате по един крак, като задният е повдигнат върху пейка,“ обяснява Харпър.

Как се прави:

Застанете пред пейка/стол, направете крачка напред и поставете задния крак върху повдигнатата повърхност.

Свийте предното коляно, като изнасяте таза назад и слизате в клек над предния крак.

Избутайте нагоре до начална позиция. Ако ви липсва стабилност, дръжте се за нещо.

С тези четири упражнения можете да натоварите най-големите мускули в тялото си за кратко време – без сложни уреди.

