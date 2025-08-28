И легендарните „Диана Експрес“ с концерт под величествените Белоградчишки скали на 6 септември

Още една любима за поколения българи музикална група ще се включи във фестивала „Сцена на върховете“ – легендарната „Диана Експрес“, оставила вечни хитове като „Признание“, „Душа“, „Наследство“, „Блус за двама“, „Синева“, „Утре започва от днес“, „Северина“ и други.

Една от най-обичаните български групи се присъединява към съзвездието от гласове и изпълнители, изпълнили сцената под величествените Белоградчишки скали, и ще изнесе концерт навръх Деня на Съединението на 6 септември 2025 г. от 19:30 ч. „Диана Експрес“ заменя в програмата мултимедийния концерт-спектакъл „Музика и светлина“, който няма да се състои поради технически причини.

На „Сцена на върховете“ „Диана Експрес“ ще пренесе публиката в златната епоха на българската поп и рок сцена. Концертът обещава запомнящо се преживяване, изпълнено с много положителни емоции, любов, спомени, носталгия и любими песни, които всички знаем наизуст. Това е уникална възможност за всички ценители на българската музика да изживеят концерт, който ще обедини минало и настояще в едно незабравимо музикално пътешествие.

Билети за концерта може да намерите в Eventim (ТУК).

Фестивалът „Сцена на върховете“ е едно от най-значимите културни събития в Северозападна България, което съчетава музика и природа по уникален и неповторим начин.

Пилотното издание на фестивала, заедно с десетото юбилейно издание на „Опера на върховете“, се организират от община Белоградчик и Free Media Group, с подкрепата на Електрохолд, Еврохолд, Евроинс, Министерство на туризма, Държавна опера-Русе, и с медийното партньорство на БНТ и БНР.