Недекларирана валута за 200 бона беше иззета на „Капитана“

Пети пореден опит за този авгус – пренасяне на недекларирана валута – осуетиха митничарите на на “Капитан Андреево”. Валутата е открита при проверка на хладилния агрегат на товарно полуремарке, съобщиха от Агенция “Митници”.

Само за август на пункта са задържани недекларирани пари за близо 620 000 лева, уточняват от Агенцията. Такъв е и случаят, при който на 25 август на “Капитана” пристига влекач с полуремарке с турска регистрация, превозващ стоки от Нидерландия през България и Турция за Грузия.

Превозното средство е пренасочено да премине проверка, включително с рентген, при която са отбелязани съмнителни плътности в определени зони.

При последвалата физическа намеса на митническите служители, във фабрична кухина на хладилния агрегат на полуремаркето са открити 11 пакета, съдържащи банкноти в евро.

Установеното количество на откритата недекларирана валута е 102 000 евро, което се равнява на близо 200 000 лева.

От прокуратурата допълват, че срещу 33-годишния турски гражданин Ф. А. е образувано бързо производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура Хасково- Териториално отделение – Свиленград.