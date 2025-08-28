РЕГИСТРИРАЙ СЕ
В пациентското ни досие вече има секция „Здравна библиотека“

Пациентското досие вече има своя „Здравна библиотека“. Новият модул е достъпен в Националната здравноинформационна система и мобилното приложение еЗдраве. Той събира на едно място проверена информация, предоставена от Министерството на здравеопазването, партньорски институции и експерти в различни области.

Модулът е създаден от „Информационно обслужване“ АД и е разположен в секцията „Здраве“ на електронното досие. В него вече има над 70 материала – от съвети за първите грижи за бебето и информация за заболявания и ваксини, до теми като здравословно хранене, вредите от тютюнопушенето и алкохола, детската безопасност на пътя, затлъстяване и физическа активност.

Съдържанието ще продължи да се разширява и обновява, за да предоставя актуална и полезна информация на гражданите.

В същата секция се намира и „Дългосрочна грижа“, която предоставя персонализирана информация, позволявайки на всеки потребител да види кои прегледи и изследвания му се полагат според възрастта и пола.

Основните данни за здравето на потребителя са събрани в секция „Досие“, където могат да се преглеждат информация за прегледи, издадени направления, резултати от изследвания, изписани рецепти, поставени ваксини, хоспитализации и други.

През личното им електронно досие, родителите автоматично получават достъп и до досието на своите деца под 18 години.

