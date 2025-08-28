Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя

Председателят на Европейската комисия Урула фон дер Лайен ще направи обиколка в страните на източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщават от представителството на Европейската комисия у нас.

В неделя (31 август) тя ще се срещне с министър-председателя Росен Желязков. Двамата ще посетят водещо държавно предприятие във военната промишленост в страната.

При посещението си Фон дер Лайен ще изрази подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус. Тя ще обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители.

Програмата на посещението й включва още:

В петък (29 август) Фон дер Лайен ще пристигне в Рига, където ще се срещне с министър-председателя на Латвия – Евика Силиня. Те ще посетят съоръжение за производство на безпилотни летателни апарати, което е получило подкрепа от ЕС чрез механизма NextGenerationEU.

По-късно през деня Фон дер Лайен ще бъде в Хелзинки. Тя ще се срещне с министър-председателя на Финландия Петери Орпо, когото ще информира за ответните действия на Европа спрямо сенчестия флот на Русия и заплахите от военни действия по морското дъно, насочени срещу критична подводна инфраструктура като комуникационни и електрически кабели и енергийни тръбопроводи. Председателят ще участва в работна вечеря, организирана от президента на Финландия Александър Стуб.

В събота, 30 август, Урсула Фон дер Лайен ще бъде в Естония, където ще се срещне с министър-председателя Кристен Михал. По-късно тя ще има срещи с представители на естонските отбранителни сили и НАТО.

В неделя, 31 август, Урсула фон дер Лайен се срещне в Полша с министър-председателя Доналд Туск. Те ще пътуват до границата с Беларус, за да се запознаят с операциите за наблюдение и опазване на източните граници.

В понеделник, 1 септември, Урсула Фон дер Лайен ще пътува до Вилнюс. Тя ще се срещне с президента на Литва Гитанас Науседа. Те ще посетят и границата с Беларус, за да проследят подготовката срещу хибридите и конвенционалните заплахи.

В понеделник следобед председателят ще пътува до Румъния, където ще се срещне с президента Никушор Дан и министър-председателя Илие Боложан. Те ще пътуват до границата с Украйна.