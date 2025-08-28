Съветникът на Тръмп Наваро нарече военния конфликт Русия-Украйна „война на Моди“

Търговският съветник на американския президент Доналд Тръмп – Питър Наваро, определи продължаващият военен конфликт между Русия и Украйна като „война на Моди“, визирайки индийския премиер Нарендра Моди, като по този начин засили натиска върху Ню Делхи да спре да купува петрол от Москва. Коментарите на Наваро се появиха часове след като на 27 август влязоха в сила мита от 50% върху вноса на индийски стоки в Съединените щати.

Митническите ставки – най-високите в Азия и сред най-тежките в световен план, включват 25% наказателен налог заради покупките на оръжия и суров петрол от Русия, за които Вашингтон твърди, че са ключов източник на средства за войната в Украйна.

Индия нарече митата несправедливи и заяви, че няма да намали покупките си, потвърждавайки, че ще търси „най-добрата сделка“ за петрола, за да защити интересите на своите 1.4 милиарда души. Русия, която имаше под 2% участие в индийския внос на черно злато преди нахлуването ѝ в Украйна през февруари 2022 г., сега вече е повишила дела си до 35-40 процента, което я прави най-големият източник на горивото за азиатската държава. Ню Делхи посочи, че Съединените щати не са въвели подобно допълнително обмитяване на Китай, който е най-големият вносител на руски петрол, нито на Европейския съюз, който все още осъществява огромна търговия с Русия.

Наваро повтори позицията на страната си в интервю за телевизия „Блумбърг“. „Всички в Америка губят заради това, което прави Индия … потребителите, бизнесът и всички останали … защото високите митнически ставки на Индия ни струват работни места, фабрики, доходи и по-високи заплати. А данъкоплатците губят, защото трябва да финансираме войната на Моди“, цитира думите на съветника медията.

На въпрос на журналистите дали всъщност има предвид „войната на Путин“, Наваро е отговорил: „Имам предвид войната на Моди, защото пътят към мира минава отчасти през Ню Делхи“. След което е добавил, че онова, което го тревожи, е, че индийците са толкова арогантни по този въпрос. И казват: „О, ние нямаме по-високи мита … това е нашият суверенитет. Можем да купуваме петрол от всеки, когото си поискаме“. По повод на това американецът приканва: Индия, като най-голямата демокрация в света, да се държи като такава.

Коментарите на Наваро се появиха на 27 август – деня, в който влязоха в сила американските мита от 50% върху стоки от Индия – ход, който ще наруши препитанието на милиони хора в експортно ориентираните сектори на страната. Азиатската държава доставя всичко – от дрехи до диаманти и скариди – за американските потребители.

Въпреки словесната война между Ню Делхи и Вашингтон и отмяната на търговските преговори, които трябваше да започнат по-рано тази седмица, надежда за изход все още има, тъй като Индия остава жизненоважен стратегически партньор на Съединените щати в Индо-Тихоокеанския регион.

Анализатори твърдят, че коментарите на друг член на Белия дом – министъра на финансите Скот Бесънт, демонстриращи увереност в двустранните отношения с азиатския гигант, сочат в тази посока.

„Смятам, че Индия е най-голямата демокрация в света, Съединените щати са най-голямата икономика в света … и мисля, че в крайна сметка ще се обединим“, каза Бесънт в интервю за Fox Business на 27 август.

Ню Делхи пък отбеляза, че непосредственото въздействие от високите митнически ставки върху индийския износ изглежда ограничено, но ефектите от доминото върху икономиката са предизвикателства, които изискват незабавни решения.

По-рано през този месец Моди обеща да намали данъците, за да смекчи въздействието на налозите. В месечния си доклад за юли, публикуван на 27 август, индийското финансово министерство заяви, че текущите търговски преговори между Индия и Съединените щати „ще бъдат от решаващо значение“ в това отношение.