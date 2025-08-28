Президентът Румен Радев е амбициран да привлече инвестиция на „Еърбъс“ в България

Президентът Румен Радев заяви, че има намерение да привлече инвестиция на „Еърбъс“ в България, след като вече обяви влизането на германската оръжейна компания „Райнметал“ у нас като „подарък за правителството“.

Държавният глава е в Германия за откриването на новия завод за боеприпаси на „Райнметал“, като се очаква компанията да участва най-малко в два завода в България.

Инвестицията стана причина за ново напрежение между президента Радев и лидера на ГЕРБ, тъй като Борисов пристигна в Германия няколко часа преди държавния глава и проведе първи среща с изпълнителния директор на компанията Армин Папергер. Последва дежурната разправия кой има по-голяма роля за привличането на “Райнметал“ у нас.

„Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството, също на „Еърбъс“, каза Радев, уточнявайки, че става дума за подразделението на авиоконцерна „Аеротек“ (Aerotec).

Президентът уточни, че още през февруари на Мюнхенската конференция по сигурността е провел задълбочени разговори с ръководството на компанията, а през септември те ще посетят България. Той посочи, че ще бъдат организирани срещи както с българския бизнес, така и с правителството, като изрази надежда властите да се възползват максимално от тази и други компании, без визитите да се използват за политически пиар.

На този фон в четвъртък стана ясно, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България на 31 август. Очаква се тя да бъде във ВМЗ Сопот, които ще бъдат партньор на „Райнметал“ у нас. България планира да осигури финансирането за участието си в съвместните заводи чрез заеми по европейския механизъм SAFE за проекти в отбраната. По думите на Бойко Борисов проектът вече е съгласуван с Европейската комисия и лично с Урсула фон дер Лайен.