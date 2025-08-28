Руски удар срещу мисията на ЕС и Британския съвет в Киев

Мисията на ЕС и Британският съвет в Киев пострадаха при смъртоносна руска атака. Зеленски призова за нови санкции срещу Москва след най-тежкия удар по украинската столица от седмици насам.

Сградите на мисията на Европейския съюз и на Британския съвет в Киев бяха повредени в четвъртък (28 август) при най-смъртоносната руска атака с дронове и ракети срещу украинската столица от юли насам. Ударите, които за пръв път засегнаха делегацията на ЕС в Киев и нанесоха сериозни щети, отнеха живота на най-малко 10 души и раниха 48. Британският съвет обяви, че офисът му ще остане затворен за посетители до второ нареждане.

Атаките дойдоха след вълна от дипломатическа активност, последвала срещата между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска в средата на август. Преди това ударите по Киев бяха намалели рязко, но Тръмп не успя да получи ангажимент от Путин за край на войната.

Комисарят на ЕС по разширяването Марта Кош осъди атаките и заяви в X, че те са „ясен знак, че Русия отхвърля мира и избира терора“.

Една от ракетите е поразила пететажна жилищна сграда в квартал „Дарницки“, съобщиха местните власти. „Трагично, но вече са потвърдени най-малко 8 жертви. Една от тях е дете“, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски в съобщение в X . Той предупреди, че под развалините може да има още затрупани хора след „поредната масирана атака срещу нашите градове и общности“. След нападението Зеленски отново настоя за нови санкции срещу Русия. По думите му „Всички срокове вече изтекоха, десетки дипломатически възможности бяха провалени“.

Според украинските власти при обстрела са използвани дългобойни ирански дронове, примамки за претоварване на ПВО, както и крилати и балистични ракети. Щети са нанесени на 20 места в седем района на града, съобщи в Telegram Тимур Ткаченко, началник на военното управление на Киев. Докато столицата понесе основния удар, експлозии бяха регистрирани и другаде. Най-малко 60 000 души останаха без ток след атаки по енергийната инфраструктура във Винишка област. Украинските железници съобщиха, че пътнически влак е бил повреден при удар в депо.

Украински дронове също удариха през нощта два петролни завода в Русия в районите на Краснодар и Самара, съобщи в Telegram Роберт Бровди, командир на украинско военно подразделение за дронове.

Фон дер Лайен: Русия провежда безразборни бомбардировки

Председателката на Европейската комисия осъди „безмилостните бомбардировки“ над Киев, при които са засегнати цивилни и инфраструктура. Тя потвърди, че персоналът на делегацията на ЕС е в безопасност, въпреки че сградата е ударена.

Антонио Коща: ЕС няма да бъде сплашен

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща отбеляза, че е „ужасен“ от атаките и че умишленото попадение върху сграда на ЕС само засилва решимостта на Европа да подкрепя Украйна.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че това е вторият по мащаб нощен обстрел от началото на войната. Сред изстреляните оръжия е имало и хиперзвукови ракети „Кинжал“.

Експлозии е имало и в Суми, Днипро и Запорожие. Жителите в цяла Украйна бяха призовани да търсят укритие.

