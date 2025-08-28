Радев ще се срещне с германския си колега Щайнмайер

Президентът Румен Радев е на двудневна визита в Германия, където днес ще се срещне с германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер в двореца „Белвю“ в Берлин. Двамата ще проведат разговор „на четири очи“, последван от пленарни дискусии между двете делегации.

Основните теми ще бъдат развитието на двустранните отношения, засилването на икономическото партньорство и инвестициите в области като енергетика, отбранителна индустрия, високи технологии и иновации, както и въпроси от дневния ред на Европейския съюз.

Вчера Радев присъства на откриването на завод за муниции на концерна „Райнметал“ в Долна Саксония. Компанията планира съвместно с българското правителство да изгради два завода в България – за снаряди и за барут – с обща инвестиция над 1 млрд. евро.

Германия е основен търговски партньор на България с обмен над 12,3 млрд. евро през 2024 година. Преките германски инвестиции възлизат на над 4,1 млрд. евро, като около една трета от най-големите инвеститори у нас са германски компании, активни основно в автомобилостроенето, машиностроенето, електрониката и търговията.