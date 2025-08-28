Европейските сили започват процес по възстановяване на санкциите срещу Иран

Франция, Германия, Великобритания и дипломатическите служби на Европейския съюз са уведомили държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че започват процес по възстановяване на санкциите срещу Иран, предаде порталът Axios, цитиран от БНР. Държавният департамент на САЩ засега не е потвърдил официално информацията.

По-рано Ройтерс съобщи, че европейската тройка може да пристъпи към този ход още на 28 август, тъй като последните преговори по ядрената програма на Техеран не са довели до резултат. Решението бележи нов етап в усилията за ограничаване на иранските ядрени амбиции.

Очаква се Франция, Германия и Великобритания да информират писмено Съвета за сигурност на ООН за предприетите действия. Това ще постави началото на официална процедура за възстановяване на санкциите срещу Техеран.