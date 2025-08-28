В Стара Загора заловиха измамник с бързи кредити

Районна прокуратура-Стара Загора привлече като обвиняем 28-годишния Д. М., който в периода от 13 юли до 23 август в гр. Гълъбово и Стара Загора, в съучастие като помагач с неустановено все още по делото лице, с цел да набави имотна облага, е възбудил и поддържал заблуждение у трима пострадали, като им причинил имотна вреда в размер над 2200 лева.

Престъплението предвижда наказание “лишаване от свобода” от 1 до 6 години, уточняват от държавното обвинение.

До момента е установено, че става въпрос за измами при кандидатстване за отпускане на бързи кредити, като това е ставало чрез различни уеб сайтове, предлагащи такива услуги.

След онлайн срещи с неустановени лица, пострадалите са били уведомявани, че са одобрени за предоставяне на заем в искания размер. За да ги получат, трябвало да преведат по различни сметки суми между 120 и 530 лева за изготвяне на договор, превод на документи и заверката им.

След превеждане на исканите суми комуникацията с пострадалите лица е била преустановявана, а уеб сайтовете, през които са кандидатствали за кредит, са били изтривани, уточняват от прокуратурата.

В хода на разследването по производството са били проведени разпити на свидетели. Назначени са и са изготвени експертизи. Извършени са претърсвания и обиски.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районна прокуратура-Стара Загора да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.