Amazon цели петгодишно споразумение за сателитни интернет услуги във Виетнам

Американската мултинационална технологична компания Amazon.com Inc. планира да пусне своята сателитна услуга Kuiper във Виетнам. „Ройтерс“ потвърди новината в сряда (27 август), позовавайки се на изявление на виетнамското Министерство на науката и технологиите. Според агенцията, изявлението е било публикувано след проведената ден по-рано среща в Ханой между заместник-министъра на науката и технологиите Фам Дък Лонг и ръководителя на поделението за глобалното лицензиране и на проекта Kuiper на Amazon – Гонзало де Диос.

В изявлението Министерството на науката и технологиите потвърждава, че Amazon е заделила 570 милиона долара за изграждане на инфраструктура в региона, включително до шест наземни станции и производствени мощности за терминали в провинция Бак Нин. Ведомството добавя още, че тези инвестиции ще помогнат за създаване на местни партньорства в страната. Държавната институция потвърди също, че американският технологичен гигант е регистрирал местно дружество с името Amazon Kuiper Vietnam Co със седалище в град Хо Ши Мин и е подал заявление за одобрение за предоставяне на услуги чрез сателити на ниска околоземна орбита (LEO).

Компанията цели да сключи петгодишно споразумение за обслужване на потребители, бизнеси и държавни институции. Сателитната интернет мрежа на Amazon е създадена, за да предоставя бърз и надежден широколентов достъп до интернет в слабо обслужвани и напълно необслужвани региони по света, чрез разгръщането на хиляди сателити в ниска околоземна орбита. Системата комбинира LEO сателити, потребителски терминали, наземни станции и мрежова инфраструктура, за да осигури високопроизводителна свързаност за индивидуални потребители, компании и организации.

Междувременно конкурентът Starlink на Илон Мъск (SpaceX) вече получи одобрение във Виетнам за експериментална програма, която ще продължи до края на 2030 г. с петгодишен пробен период, за тестване на сателитните услуги в страната. Пилотната програма включва както фиксирани, така и мобилни сателитни услуги, включително свързаност за кораби и самолети, като по време на тестовия период броят на абонатите е ограничен до максимум 600 000, според информация, публикувана на сайта на виетнамското правителство.

През юли сателитната интернет мрежа Starlink на SpaceX претърпя сериозен глобален срив, който остави хиляди потребители без достъп до интернет.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

