Юридическите лица с нестопанска цел да се пререгистрират до 31.12.2026 г., предлагат от правосъдното министерство

Агенция по вписванията

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да могат да се пререгистрират без такса в единния електронен регистър, воден от Агенцията по вписванията, в срок до 31 декември 2026 година, предлагат от правосъдното министерство.

Ако това не се направи или подлежащите на пререгистрация имат влязъл в сила отказ, дейността им ще се смята за прекратена от 1 януари 2027 година. Проектът за изменение и допълнение на Закона за ЮЛНЦ е публикуван за обществено обсъждане, като всеки може да представи своето становища в рамките на един месец.

Към 1 януари 2025 г. за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, която води регистъра, остават 23 054 сдружения, 4 543 фондации и 735 народни читалища. Според статистиката това са 59 % от юридическите лица с нестопанска цел.

Те не изпълняват предвидени в нормативните актове задължения, свързани с публикуване на годишни финансови отчети и доклади за дейността, а в Закона е предвидено и задължение за деклариране на действителен собственик, уточняват от ведомството. Това са мерки за борбата срещу прането на пари.

От министерството напомнят, че срокът за пререгистрация е изтекъл още на 31 декември 2022 година. Но тогава не са били регламентирани правните последици от пропускането му.

Законовите изменения целят да се регламентират правните последици от неизвършена пререгистрация и да се защитят всички участници в гражданския оборот, както и общественият интерес, заключават от пресцентъра на правосъдното министерство.

