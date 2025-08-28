Адвокатът на бившата шефка на „Митниците“ очаква след връщането на Паскал затваряне на делото

От ноември 2024 г. до днес не са извършвани никакви процесуални действия по делото, по-известно като „Аферата в Митниците“, обяви адвокатът на бившата шефка на „Митниците“ – Петя Банкова – Людмил Рангелов в ефира на БНР.

Той допусна, че Никола Николов – Паскал, който вчера бе екстрадиран в България по обвинение като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и още други трима души, няма да даде никаква информация, която да предполага разпити или привличане на нови лица като обвиняеми.

Според адвоката на Никола Николов – Галя Гълъбова – единственият от обвиняемите, с когото той се познава, е Марин Маринов, с когото са земляци – от Хасково.

Ето защо според Рангелов разследващите и наблюдаващите прокурори ще работят по затваряне на делото, защото от 4 април 2024 г. досега времето е достатъчно, за да напишат обвинителния акт.

Людмил Рангелов коментира, че не трябва да се търси някакво специално отношение и развитие по казуса с екстрадицията на Никола Николов – Паскал, защото продължителността на експедиционното производство от една година, не е нито бързо, нито бавно.

Той обърна внимание, че Сърбия, откъдето бе екстрадиран Паскал, ни е съсед, с която имаме граница по суша, а една екстрадиция по суша се осъществява много по-лесно, отколкото такава с полети.

Самото разследване на Антикорупционната комисия започва на 4 април 2024 година с претърсвания на множество адреси, включително и свързани с Никола Николов – Паскал. Във връзка с въпросното разследване са извършени арестите на Петя Банкова и на бизнесмените Стефан и Марин Димитрови. Първоначално тогавашният главен секретар на МВР – Живко Коцев е защитен свидетел, но малко по-късно той става и обвиняем. Всички те, заедно с Никола Николов – Паскал – са обвинени в участие в организирана престъпна група за контрабанда.

Людмил Рангелов допусна, че прокуратурата може да не поиска постоянен арест за Паскал, защото за него няма никаква конкретика.

„От години се говори, че това е най-крупният контрабандист. Удобен е да се включи в тази група като обвинение, но по какъв начин той се докосва до тази тема – не мога да разбера„, призна адвокатът. От друга страна той обяви, че е изгодно делото да стои в латентен вид.



„Ако прокуратурата претендира задържане под стража, очаквам по-бързо развитие. Ако обаче остане без такава мярка, вероятно пак ще се проточи„, допусна адвокатът. Той призна и че в този случай се демонстрира как Антикорупционната комисия се използва за политически цели.