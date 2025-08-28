РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Омбудсманът и НОИ стартират кампания „Пенсиите в евро“ в малките населени места

Омбудсманът Велислава Делчева и НОИ, в лицето на управителя Весела Караиванова, обсъдиха подготовката и провеждането на съвместна информационна кампания под наслов “Пенсиите в евро”, насочена към възрастните хора в малките населени места, информират от институцията на омбудсмана.

Инициативата ще стартира на 19 септември в Дупница. Основната цел е да бъдат информирани и консултирани пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна – от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници.

Припомняме, че на 23 август ГДБОП предупредиха за киберизмами, свързани с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година.

По време на информационните срещи ще се раздават брошури с образци на евробанкноти и монети.

Важно е всички български граждани, особено възрастните хора, да получат ясна, достъпна и навременна информация с въвеждането на еврото и как това ще се отрази на техните доходи. Това е не само икономическа, но и социална програма, която изисква подкрепа и доверие“, изтъкна Велислава Делчева, която призна, че до нея са изпращани сигнали, че процесът по превалутирането поражда тревога в не малко граждани.

От своя страна, НОИ застанаха зад идеята, че ще бъдат активен партньор в тази кампания и че искат хората да бъдат спокойни и добре информирани за начина, по който ще бъдат преизчислени и гарантирани техните доходи.

