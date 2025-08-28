РЕГИСТРИРАЙ СЕ
За последните три години има 26 случая на пътници, контузени при опит за слизане от влак в движение

За последните три години общо 26 са случаите на пътници получили контузии при опит за слизане от влак в движение.

От началото на годината инцидентите са 6. Досега не е имало случаи с фатален завършек, тъй като подобни опити се правят основно в рамките на перона на гарата, а не извън него.

При инцидент във вторник две жени пътуващи за Клисура пострадаха, тъй като не са успели да отворят вратата на вагона и решили да слязат в движение, но влакът вече е набирал скорост.

Впоследствие една от жените почина в болница в Пловдив.

На страницата на БДЖ са публикувани препоръки за безопасно поведение при пътуване с влак. В тях е посочено, че е забранено отварянето на входните врати на вагоните преди окончателното спиране на влака. Указания са поставени и в коридорите и на пероните.

