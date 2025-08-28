РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Номинационна или Прокорупционна комисия?!

номинационната комисия

Неразбираемо противоречиви оценки и скандално прокорупционни нагласи излъчва т. нар. номинационна комисия в доклада си с оценките за четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията. При максимално възможни 150 точки с най-висока оценка от 135 точки е Стоян Петков, настоящ шеф на дирекция „Противодействие на корупцията“ в комисията. Заместникът му същата дирекция Петър Коев е със 121 точки, адвокат Мария Даскалова е със 118 точки, а колежката й Аделина Натина-Зиколова получи 63 точки.

Оценките са по три критерия – моралните и професионални качества на кандидата и неговата квалификация и опит; специфичната подготовка, качествата и мотивацията на кандидата за длъжността член на КПК; както и неговата концепция. В доклада с мотивите и оценките, който е внесен вече в парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията, се излагат обаче пропуски в представянето, будещи недоумение както за висотата на оценките, така и сочещи откровена прокорупционна нагласа на самата номинационна комисия.

Стоян Петков не е отговорил в пълнота на въпроса за стандартите на Европейски съюз и на Съвета на Европа в областта на борбата с корупцията, няма и практически опит в установяването на конфликт на интереси и несъответствия в декларираното имущество на хората, заемащи публични длъжности“. Освен това говорил е за надграждане, а не за същностна промяна в работата на КПК.

Петър Коев също нямал опит по отношение на установяването на конфликт на интереси и не отговорил пълно за правозащитните стандарти, при които следва да се извършват процесуалните действия за претърсване и изземване, както и за евростандартите в областта на борбата с корупцията. Мария Даскалова не била добра в анализа и виждането си за промяна в КПК, а Аделина Натина-Зиколова не познавала дейността й, като нямала и административен опит.

Осевн с потресаващо двуличие поведението на номинационната комисия издава явна прокорупционна предубеденост. Основен за всички кандидати се оказва въпросът за антикорупционните сигнали срещу съдии, при което от кандидатите явно се е очаквало не да насърчат, а да заклеймят подобно поведение като застрашаващо независимостта на съда.

В тази насока е и установеният недостатък на кандидатите – че не показали „рефлекс за възможността по този начин да се увреди съдебната независимост“, както и че нямали изявления или прояви „които да демонстрират професионална подкрепа или позиция в защита на независимостта на съдебната власт и върховенството на правото“.

Така излиза, че първото и основно задължение на антикорупционната комисия е не да се бори с най-страшната и парализираща правовия ред корупция – съдебната, а да неутрализира всеки сигнал в тази насока с фалшивата мантра за защита на съдебната независимост.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени