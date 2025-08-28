РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Росен Желязков и Урсула фон дер Лайен обсъждат в неделя европейската сигурност и отбрана

Премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят в неделя най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“, съобщиха от Министерския съвет.

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана.

След това Желязков и Урсула фон дер Лайен ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности. 

По-късно премиерът и председателят на Европейската комисия ще дадат брифинг пред медиите.

