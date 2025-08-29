Големи международни брандове откриват школи по изработка на бижута

Големи международни брандове откриват свои школи за обучение по изработка на бижута. Сред тях е и италианската Bvlgari Scuola. През април от компанията обявиха, че са завършили обновяването на производствения си център във Валенца в Северна Италия. Съвременната бижутерийна фабрика с площ от 33 000 квадратни метра е разширена почти два пъти и днес е най-голямото в света производствено предприятие, принадлежащо на един бранд.

От 2017 г. броят на работните места в Bvlgari Scuola се е увеличил от 370 до 1100, а към 2029 г. се очаква работещите за марката да са над 1 600 души. В едната от двете нови сгради ще бъде настанена Школата Bvlgari която е организирана и се управлява в партньорство с Школата по дизайн TADS — Tar.

Това е първото общодостъпно учебно заведение на Bvlgari. През септември то стартира две програми: „Изработка на бижута“ и „Инкрустиране на скъпоценни камъни“.

Теоретичните знания се допълват от лабораторна практика, като по този начин се осигурява всестранно усвояване на творческите и техническите процеси на съвременната професия на бижутера. За обучение се приемат всички желаещи, завършили средно образование.

L’Ecole, School of Jewelry Arts

Школата по бижутерско изкуство L’Ecole, School of Jewelry of Arts беше основана през 2012 г. по инициатива и с подкрепата на френската бижутерийна къща Van Cleef & Arpels. Основната задача на този образователен проект е популяризиране на бижутерското изкуство както във Франция, така и извън нея.

Учебните курсове (на английски и френски) са насочени към запознаване с основите на бижутерството и на гемологията (наука за изучаването на скъпоценните камъни, като диаманти, рубини, сапфири, изумруди). Освен лекции (с продължителност от 2.5 часа до 4 часа) има и майсторски класове, плюс посещение на безплатни изложби. От L’Ecole предлагат и издадени от тях книги, както и записи на подкастове. По време на часовете курсистите ще се учат да рисуват ескизи, да изработват восъчни модели за леене, да работят с емайл.

През юни миналата година към основното помещение на площад „Вандом“, където се събират служителите на L’Ecole, беше добавено и ново пространство – на нов адрес на булевард „Монмартр“ в 9-и район на Париж. Там – в имението „Мерси-Аржанто“ е разположено огромно изложбено пространство, както и специализираната книжарница L’Escarboucle и библиотека, изцяло посветена на бижутерското изкуство. Филиали на L’Ecole работят в Хонконг, Шанхай и Дубай.

Скоро се очаква стартирането и на цикъл лекции, посветени на стила ар деко и на еволюцията на бижутерството от древността до ренесанса. Ще има и часове, посветени на рубина и перлите. Подготвен и специален курс, проследяващ „пътешествието“ на скъпоценния камък от находището до масата на шлифовчика.

Пълното разписание на часовете може да видите на сайта https://www. lecolevancleefarpels.

com/.