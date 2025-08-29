Скоро ще предложим име за посланик във Вашингтон, ще го консултираме и с президента, обяви Желязков

Скоро ще предложим име, разбира се, то ще бъде консултирано и с президента, както останалите.

Това каза пред журналисти премиерът Росен Желязков, отговаряйки на въпрос кога ще бъде предложен нов посланик във Вашингтон, САЩ.

Във връзка с предложенията за назначения на посланици, които направи Министерският съвет, премиерът коментира: „Те са изпратени на президента и имаме получено преди това съгласуване за тези позиции, за които взехме решение. Сега очакваме агреманите на приемащите държави. След това ще очакваме и указите на президента“.

Премиерът Желязков коментира и назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР с указ на президента, по предложение на правителството.

„Надявам се, че това ще внесе известно успокоение в системата. В такива строго йерархични системи единоначалието е важен принцип. Системите би трябвало вече да разчитат на своя титуляр и да изпълняват неговите професионални указания“, каза още Желязков.