РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Скоро ще предложим име за посланик във Вашингтон, ще го консултираме и с президента, обяви Желязков

Желязков: Скоро ще предложим име за посланик във Вашингтон, ще го консултираме и с президента

Скоро ще предложим име, разбира се, то ще бъде консултирано и с президента, както останалите.

Това каза пред журналисти премиерът Росен Желязков, отговаряйки на въпрос кога ще бъде предложен нов посланик във Вашингтон, САЩ.

Във връзка с предложенията за назначения на посланици, които направи Министерският съвет, премиерът коментира: „Те са изпратени на президента и имаме получено преди това съгласуване за тези позиции, за които взехме решение. Сега очакваме агреманите на приемащите държави. След това ще очакваме и указите на президента“.

Премиерът Желязков коментира и назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР с указ на президента, по предложение на правителството.

„Надявам се, че това ще внесе известно успокоение в системата. В такива строго йерархични системи единоначалието е важен принцип. Системите би трябвало вече да разчитат на своя титуляр и да изпълняват неговите професионални указания“, каза още Желязков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени