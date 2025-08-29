РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Христо Рафаилов е освободен от поста заместник-кмет на Община Варна.

Заповедта за прекратяване на трудовото му правоотношение е от днес – 29 август 2025 г., потвърдиха за Радио Варна от общинската администрация. 

Функциите му ще бъдат разпределени между ръководствата на ресорните дирекции, които до този момент бяха на негово подчинение – 

Дирекция „Финанси и бюджет“, Дирекция „Финансово-стопански дейности“, ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“, ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“.

Христо Рафаилов е роден във Варна. Средното си образование е завършил в Хуманитарна гимназия „Константин Преславски“ и висше в Икономическия университет във Варна. Той е с 21 години професионален опит в областта на финансите и банковото дело. Заемал е мениджърски позиции във водещи банки. Също така е бил хоноруван асистент в катедра „Маркетинг“ в Икономическия университет. Владее английски език. Семеен, с две деца.

